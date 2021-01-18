TRT Uyanış Büyük Selçuklu yıldızı Kaan Taşaner 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Kaan Taşaner, 17 yaş küçük olan oyuncu sevgilisi Seray Dura ile görüntülendi.
Buğra Gülsoy'un başrolünde olduğu TRT 1 dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yıldızı Kan Taşaner, son olarak güzel oyuncu Selin Şekerci ile bir aşk yaşamıştı. Şimdilerde ise kendisinden 17 yaş küçük oyuncu Seray Duru ile bir beraberlik yaşıyor.
Sevgisiyle Emirgan'da yürüyüş yapan oyuncu Kaan Taşaner, kendisiyle sohbet etmek isteyen basın mensuplarını kırmadan sorularını yanıtladı. İlişkisi hakkında konuşan Taşaner, "Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in sevgilisi kendisinden 17 yaş küçük meslektaşı Seray Dura ortaya çıktı. 1979 doğumlu olan Kaan Taşaner'in oyuncu sevgilisi 1996 doğumlu.
İstanbul'daki özel bir üniversitenin Sahne Sanatları bölümünden mezun olan Seray Dura'nın oyunculuk ve modellik yaptığı öğrenildi.