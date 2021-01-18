TRT Uyanış Büyük Selçuklu yıldızı Kaan Taşaner 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Buğra Gülsoy'un başrolünde olduğu TRT 1 dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yıldızı Kan Taşaner, son olarak güzel oyuncu Selin Şekerci ile bir aşk yaşamıştı. Şimdilerde ise kendisinden 17 yaş küçük oyuncu Seray Duru ile bir beraberlik yaşıyor.