TRT Tabii dizi setinde akıllara durgunluk veren kaza! Başrol İsmail Ege Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı
TRT Tabii için çekimleri devam eden Onbeşliler dizisinin setinde herkesi paniğe sürükleyen ve korkutan bir kaza meydana geldi. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İsmail Ege Şaşmaz'ın durumu nasıl?
TRT Tabii için çekilen Onbeşliler dizisinin çekim aşamaları Tokat'ta hala devam ediyor. Herkes tarafından büyük bir heyecanla beklenen dizinin setinde korkutan bir kaza taşandı. Kaza sonrasında dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun durumu nasıl?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimlere ara verilip hastaneye giden Şaşmaz’ın sol işaret parmağında kırık tespit edildi. İlk müdahalenin ardından ünlü oyuncu İstanbul’a geldi.
AMELİYATA ALINDI
İsmail Ege Şaşmaz bugün Nişantaşı’nda özel bir hastanede ameliyata alındı. Bir saat süren ameliyatın ardından Şaşmaz’a doktor iki hafta rapor verdi. Hastanede Aytaç Şaşmaz da abisini yalnız bırakmadı.
İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?
1993 Manisa doğumlu olan İsmail Ege Şaşmaz, tiyatro sahnesine Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda sergilenen Acil Servis adlı oyun ile çıktı. Profesyonel oyunculuk kariyerine ise Güneşi Beklerken isimli televizyon dizisinde Barış karakterine hayat vererek başladı.