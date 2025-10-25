TRT Tabii dizi setinde akıllara durgunluk veren kaza! Başrol İsmail Ege Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT Tabii için çekilen Onbeşliler dizisinin çekim aşamaları Tokat'ta hala devam ediyor. Herkes tarafından büyük bir heyecanla beklenen dizinin setinde korkutan bir kaza taşandı. Kaza sonrasında dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun durumu nasıl?