TRT sevilen dizinin fişini çekti! 3 bölüm sonra resmen final yapıyor

Kış sezonunda tutmayan dizilerinden bazılarına sezon arası vermeyerek yayınına devam eden kanallardan birisi de TRT 1 olmuştu. Televizyonculuk anlamında taktik olarak nitelendirilen bu hamle, yaz kuşağı izleyicilerine yönelik yapılıyor ancak dizinin yine tutmaması halinde gözlerinin yaşına bakılmıyor.