TRT sevilen dizinin fişini çekti! 3 bölüm sonra resmen final yapıyor
TRT 1'de büyük umutlarla yayın hayatına başlayan ve eski Survivor yarışmacılarının da bulunduğu bir dizinin erken final yapacağı ortaya çıktı.
Kış sezonunda tutmayan dizilerinden bazılarına sezon arası vermeyerek yayınına devam eden kanallardan birisi de TRT 1 olmuştu. Televizyonculuk anlamında taktik olarak nitelendirilen bu hamle, yaz kuşağı izleyicilerine yönelik yapılıyor ancak dizinin yine tutmaması halinde gözlerinin yaşına bakılmıyor.
TRT'nin yaz sezonu boyunca devam etmesi kararını aldığı Tek Yürek dizisi de, reytinglere yenik düşen diziler arasında yerini aldı. Bu kadar düşük reytingler nedeniyle kanal yönetimi, dizinin apar topar final yapmasına karar verdi.
22. bölümde final: Yapımcılığını Ahmet Kayımtu'nun üstlendiği dizinin 22. bölümde final yapmasına karar verildi. Dizi her ne kadar düşük reyting getirse de alınan bu karar, Tek Yürek sevenlerini üzmüş gibi görünüyor.
Dizinin kadrosunda kimler vardı?: Tek Yürek dizisinin kadrosunda Tayanç Ayaydın, Vildan Atasever, Hilmicem İntepe, Anıl Tetik, Alpay Kemal Atalan, Eslem Akar, Atakan Yılmaz, Tugay Bahşi, Arda Anarat ve Kaan Altay Köprülü’nün yer alıyordu.