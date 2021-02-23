TRT Seksenlerin yıldızı Özlem Balcı Netflix'te sevişme sahnelerini reddetti
Seksenler dizisinde rol alan Özlem Balcı, Netflix dizisini reddetti. Balcı, sevişme, öpüşme sahnelerinde oynamak istemeyince tepki çekti, cevabı yapıştırdı.
TRT1 kanalında yayınlanan Seksenler dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Özlem Balcı, uluslararası dizi, film izleme platformu Netflix'in teklifini reddetti. Sevişme ve öpüşme sahneleri olan film tekliflerini reddettiği ortaya çıkan oyuncu Özlem Balcı, konu hakkında fikirlerini paylaştı:
"Son bir ay içinde üç ayrı yapımdan yazlık dizi teklifi aldım bir tanesi Netflix de olacak bir proje idi. Ancak bu dijital medya tekliflerini reddettim, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Özlem Balcı kurallarımın arkasındayım.''
''Senaryoları okuduğumda koyduğum şartlar kabul edilmedi ben kamera karşısında film çekiyorum diye öpüşmem ve sevişmem."
''Kararından dolayı hoş karşılanmayacağını bildiğini belirten oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim.''