TRT Kırmızı Oda'nın yıldız oyuncusunu kaptı TV8'de artık yok!

17. son bölümü ile cuma akşamı ekrana gelen dizi gerçek, yaşanmış hikayeleri anlatıyor. Seyircinin diziyi bağrına basmasının ve her hafta zirveye taşımasının nedeni ise her karakterin günlük hayatta karşımıza çıkıyor olması. Dizide özellikle son bölümlerle öyle biri var ki, hikayesi kadar oyunculuğu da yüreklere işliyor...