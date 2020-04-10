TRT Ev Yapımı dizi kadrosunda kimler oynuyor? Yeni dizi bir ilki gerçekleştirdi

Ev Yapımı dizisi, "evde kal"an oyuncuların ürettiği farklı bir çekim tekniği ve senaryoya sahip. Rasim Öztekin’in sahnelerini eşi Esra Öztekin çekerken, Esra Öztekin’in sahnelerini eşi Rasim Öztekin çekti. Öztekin ailesi hem oyuncu, hem kameraman, hem ışıkçı hem de sesçi oldu.