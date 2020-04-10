TRT Ev Yapımı dizi kadrosunda kimler oynuyor? Yeni dizi bir ilki gerçekleştirdi
Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı ve Seksenler dizisinin oyuncularının kendi imkanlarıyla çektiği eğlenceli 'Ev Yapımı' dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu.
Koronavirüs salgını sonrası evlerine çekilen, zor günler yaşayan vatandaşlar için TRT hareket geçti ve yeni bir diziyi dizi severlerle buluşturdu. Ünlü senarist Birol Güven'in kaleme aldığı 'Ev Yapımı' dizisi 9 Nisa Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara geldi.
Ev Yapımı dizisi, "evde kal"an oyuncuların ürettiği farklı bir çekim tekniği ve senaryoya sahip. Rasim Öztekin’in sahnelerini eşi Esra Öztekin çekerken, Esra Öztekin’in sahnelerini eşi Rasim Öztekin çekti. Öztekin ailesi hem oyuncu, hem kameraman, hem ışıkçı hem de sesçi oldu.
Yapımını MinT Motion Pictures'ın, yapımcılığını Birol Güven'in üstleneceği dizinin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Berat Yenilmez, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Nihan Yapıcı, Necmi Yapıcı, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Selvet Su Baş, Erdem Baş, Hakan Bulut, Deniz Oral, Eray Yasin Işık, Aslı Pektaş, Baran Karaoğlan, Zeki Yılmaz, Deniz Gök, Caner Karaüç ve Bektaş Erdoğan yer alıyor.
İyi günde kötü günde birbirlerine destek olmaya söz vermiş eşler şimdi de set ekibi olarak aile içi dayanışmasını devam ettiriyor. İçlerinde bir oyuncuyla evli olup 3 çocuk yapan Şoray Uzun, en büyük set ekibine sahip. O evin başrolü de sevgili Elçin Şoray ve birbirinden yetenekli oğulları.