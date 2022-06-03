TRT bu kez dikiş tutturamadı Kara Tahta'dan kötü haber erken final kapıda!
Başrollerini son dönemlerin genç ve yetenekli oyuncularından Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı TRT 1 kanalında ekrana gelen "Kara Tahta" dizisi için final kararı alındı! İzleyici tarafından ilgi görmeyen dizi reyting kurbanı mı oldu? Dizide başka hangi talihsizlik yaşandı?
Çarşamba günleri ekranlara gelen TRT1'in yeni projelerinden Kara Tahta dizisinden kötü haber geldi! Başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dizi reyting kurbanı oldu!
Başka bir talihsizlik daha..
İzleyici kitlesinden yeterince ilgi görmeyen Kara Tahta dizisi için önceki günler başka bir talihsiz durum da yaşanmıştı.
Menisküs ameliyatı oldu, setlere geri döndü..
Atlas karakterine hayat veren Andıç, önceki hafta sette yaşadığı sorun nedeniyle menisküs ameliyatı geçirmiş, tam iyileşmeden sete geri dönmesi ile gündeme gelmişti.
Tüm emeklere rağmen..
Başarılı oyuncu Furkan Andıç'ın göstermiş olduğu bu fedakarlığa, Miray Daner'in başarılı performasına rağmen dizi yayınlanacak 10. bölümüyle ekranlara veda edecek.