TRT Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı! Eski sevgilisi ile kol kola yürüyor

Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülürken polis, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Kübra Ece’nin Mehmet Emre Ş.’nin evine sabaha karşı geldiği burada sevgilisi ile evinde konuk olan Brezilyalı bir kadın ve arkadaşını görünce tartışarak evden çıkıp aracına gittiği belirtildi.