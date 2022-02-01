TRT Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece intihar etti! Aile 'Nişanlısı yok' dedi son paylaşımı yürek yaktı

TRT 1'de katıldığı Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla ünlenen Kübra Ece 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ece'nin nişanlısını başka birisiyle gördüğü için bunalıma girip intihar ettiği iddia edildi. Ancak ailesi, "Kübra Ece'nin nişanlısı yoktu" açıklaması yapıp, "onu biri mi attı?" diye sordu. 30 yaşındaki Ece'nin ölümüyle ilgili evde bulunan 7 kişi gözaltına alındı.