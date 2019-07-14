TRT 1'in Vuslat dizisinde flaş gelişme! Setten apar topar ayrılma kararı aldılar

Senaryosunu Betül Yağsağan'ın yazdığı dizinin yönetici yapımcısı Ece Beyter ve ekibinin projeden ayrıldığı öğrenildi. Ece Beyter, sosyal medya hesabından paylaştığı şu mesajla veda etti; "Vuslat dizisinin yaratıcı ve yönetici yapımcısı olarak, dizinin yapımında emeği geçen; özveri ve uyum ile çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, aynı dostluk ve dayanışma ruhuyla başka projelerde yine birlikte olmayı diliyorum"