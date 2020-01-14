TRT 1'in Vuslat dizisinde flaş ayrılık dizideki dengeler değişecek

Başrollerinde Kadir Doğulu, Ümit Kantarcılar ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Vuslat dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisinden önemli bir karakter diziye veda edecek.