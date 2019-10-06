TRT 1'in Vuslat dizisi bombayı patlattı ünlü oyuncu kadroya dahil oldu
Geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başlayan ve reytinglerde yine beklediği başarıyı gösteremeyen Vuslat dizisine ünlü bir ismin katıldığı öğrenildi.
Başrollerinde Kadir Doğulu, Ümit Kantarcılar ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Vuslat dizisi yeni sezonuyla ekranlara gelmeye devam ederken yeni bölümlerde ünlü bir isimle el sıkışıldığı öğrenildi.
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Son olarak TV'de 'Ah Neriman' adlı dizide rol alan Filiz Taçbaş Vuslat dizisinin kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun sevenleri bu habere sevinirken, Filiz Taçbaş'ın kim olduğu yeniden merak konusu oldu.
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Filiz Taçbaş kimdir?
Filiz Taçbaş, 1 Ocak 1964 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Azeri kökenlidir.
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10 yaşında iken 1974 yılında Yönetmenliğini ve senaryosunu Bilge Olgaç’ın yaptığı “Bacım” adlı sinema filminde çocuk oyuncu olarak sinema hayatına başlamıştır.
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