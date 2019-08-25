TRT 1'in sevilen dizilerinde flaş transfer Kalk Gidelim'den ayrılıp Vuslat'a dahil oldu
TRT 1'de yeni sezonu bomba gibi başlayan Kalk Gidelim dizisinin sevilen bir oyuncusu, aynı kanalda yayınlanan Vuslat dizisine dahil oldu.
TRT 1 ekranlarının en çok sevilen dizilerinde beklenmeyen bir değişiklik yaşandı. Yeni sezonunda da geniş izleyici kitlesiyle buluşan dizinin sevilen oyuncusu Onur Seyit Yaran, geçtiğimiz gün ikinci sezonu için çekimlerine başlanan Vuslat dizisiyle anlaştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, KalkGidelim dizisinden ayrılan Onur Seyit Yaran'ın Vuslat'ın kadrosuna finans uzmanı Enes karakteriyle katıldığı öğrenildi. Peki sevilen oyuncu Onur Seyit Yaran kimdir?
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Onur Seyit Yaran kimdir?: Onur Seyit Yaran, 1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor yöneticiliği bölümünde okumaktadır
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1.87 cm boy ve 78 kilo olan Onur Seyit Yaran, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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