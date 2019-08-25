TRT 1'in sevilen dizilerinde flaş transfer Kalk Gidelim'den ayrılıp Vuslat'a dahil oldu

TRT 1 ekranlarının en çok sevilen dizilerinde beklenmeyen bir değişiklik yaşandı. Yeni sezonunda da geniş izleyici kitlesiyle buluşan dizinin sevilen oyuncusu Onur Seyit Yaran, geçtiğimiz gün ikinci sezonu için çekimlerine başlanan Vuslat dizisiyle anlaştı.