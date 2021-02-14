TRT 1'in kararı yok artık dedirtti fenomen dizi erken final yapıyor
Birbirinden iddialı dizileri ard arda yayına sokan TRT 1'in son kararı üzdü. Pazar akşamları yayınlanan ve ekran başındakilere keyifli anlar yaşatan dizi Tövbeler Olsun sezon sonunu göremedin final yapıyor.
Birbirinden iddialı dizilerde ekran savaşını açık ara rakiplerinden önde götüren TRT 1'in son kararı duyanları üzdü. Pazar akşamları ekrana gelen ve seyirciyi güldüren komedi dizisi Tövbeler Olsun için final kararı alındı. Dizi 32. bölümle final yapacak ve ekran macerasını sona erecek.
başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişiminin anlatıldığı ve bu değişimden karısı ve çocuklarının nasıl etkilendiği komik bir şekilde ekrana yansıtan dizinin fişini çekildi.
Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu gibi usta isimlerin yanı sıra Sercan Badur ve Naz Çağla Irmak gibi genç isimlerinden olduğu dizi 7. bölüm sonra yani 32. bölümle ekran macerasına son verecek.
Her pazar yayınlanan dizinin bu akşam ekrana gelmemesi ise final iddialarını güçlendirdi, fakat işin aslı sonradan TRT'den gelen açıklama ile netleşti. Komedi dizisi olan Tövbeler Olsun Irak'ın Gara bölgesinde yaşanan terör saldırısı sonucu şehit olan vatandaşlarımız nedeniyle yayınlanmıyor.