TRT 1'in kararı yok artık dedirtti fenomen dizi erken final yapıyor

başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişiminin anlatıldığı ve bu değişimden karısı ve çocuklarının nasıl etkilendiği komik bir şekilde ekrana yansıtan dizinin fişini çekildi.