TRT 1'in aldığı karar infial yarattı sevilen dizinin apar topar fişi çekildi

Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya'nın bulunduğu Elimi Bırakma dizisinin 59. bölümde yayın hayatına son vereceği kesinleşti. Buna göre dizi, 24 Aralık Salı akşamı son kez sevenleriyle buluşacak.