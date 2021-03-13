TRT 1'deki Masumlar Apartmanı'na TV8 Kırmızı Oda'dan bomba transfer iddiası!

İnci, Han'ın psikolojik yardım almasını ister. Han, bu duruma ilk olarak tepkili yaklaşsa da sonradan kabul eder. Hatta aralarında bu konuşma geçerken Han'ın ablası Safiye, konuşmalara şahit olur ve geceye damga vuran final sahnesi gerçekleşir.