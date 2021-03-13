TRT 1'deki Masumlar Apartmanı'na TV8 Kırmızı Oda'dan bomba transfer iddiası!
Kırmızı Oda dizisi daha önce Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk olmuştu. Şimdi de Kırmızı Oda'nın Masumlar Apartmanı'na konuk olacağı iddia ediliyor.
TRT 1'in reytingleri alt üst eden dizisi Masumlar Apartmanı, geçtiğimiz Salı günü yayımlanan bölümüyle yine hem televizyon ekranlarına hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Farah Zeynep Abdullah'ın hayat verdiği İnci karakteri, Birkan Sokullu'nun canlandırdığı Han'a dair tüm sırları öğrendi.
İnci,Han'ı çöp toplarken yakalar ve ikilinin arası yine açılı. Han, İnci'yi kaybetme korkusu yaşarken İnci, Han'la konuşmak ister. Boşanmak istemesinden korkan Han, İnci'nin barışmak için bir şartı olduğunu öğrenir.
İnci, Han'ın psikolojik yardım almasını ister. Han, bu duruma ilk olarak tepkili yaklaşsa da sonradan kabul eder. Hatta aralarında bu konuşma geçerken Han'ın ablası Safiye, konuşmalara şahit olur ve geceye damga vuran final sahnesi gerçekleşir.
Safiye, İnci'ye tokat atar... Bu sahne sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yerini alır. İnci'nin Han'a bulduğu doktor ise bir kadındır... Bu ayrıntı kimsenin gözünden kaçmadı.