TRT 1 Ya İstiklal Ya Ölüm'de kimin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı belli oldu!

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan TRT'nin ilk projelerinden biri olan 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinin yayımlanacağı tarih açıklandı. İlk bölümü, İstanbul'un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020'de yayınlanacak dizinin 6'ıncı ve son bölümü ise TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan haftasında ekranlarda olacak.