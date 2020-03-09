TRT 1 Ya İstiklal Ya Ölüm'de kimin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı belli oldu!
TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm'ün 1. bölümünün ilk fragmanı yayımlandı. Milli Mücadele dönemini anlatacak olan yeni dizi İstanbul’un işgal edilmesi ile kenetlenen bir milletin 1. Meclisi açma iradesinin anlatılacağı dizinin ilk tanıtımı nefes kesti.
Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan TRT'nin ilk projelerinden biri olan 'Ya İstiklal Ya Ölüm' dizisinin yayımlanacağı tarih açıklandı. İlk bölümü, İstanbul'un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020'de yayınlanacak dizinin 6'ıncı ve son bölümü ise TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan haftasında ekranlarda olacak.
Ya İstiklal Ya Ölüm'ün oyuncu kadroları belli olurken, Mustafa Kemal Atatürk rolünü ise ünlü oyuncu İlker Kızmaz'ın canlandıracağı öğrenildi. Dizi kadrosunun diğer oyuncuları ise Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Melis Sezen, Hilmi Cem İntepe, Rıza Kocaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Altan Erkekli, Mehmet Özgür, Serkan Ercan gibi isimler yer alıyor.
"Ya İstiklal Ya Ölüm'ün konusu ne?": Ya İstiklal Ya Ölüm, İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebûsan’ın İstanbul’da dağıtılmasıyla Ankara’da yeniden açılması arasında geçen 6 kritik haftayı konu alıyor.
6 kritik hafta boyunca mebusların canları pahasına, vatan aşkıyla gizli ve tehlikeli yollarla Ankara’ya ulaşma çabaları, Milli Mücadele hareketine İstanbul’dan silah taşıma gayretleri, Atatürk’ün yeni Meclisi açma mücadelesi ve işgale karşı topyekûn karşı koyma iradesi anlatılmakta.