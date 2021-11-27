TRT 1 Teşkilat yıldızı Mehmet Usta'dan Bez Bebek itirafı geldi: Kötü bir şeyi göstermek...
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun'un paylaştığı Teşkilat dizisinde Zayed Fadi karakterini canlandıran Mehmet Usta'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Uzun yıllardır televizyon ve beyazperdede boy gösteren, başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Mehmet Usta, Sabah TV'ye konuştu.
Oyunculuk serüveninden özel hayatına kadar merak edilenlerini anlatan Mehmet Usta, itiraflarıyla dikkat çekti.
-Öncelikle hayat nasıl gidiyor, nasılsınız iyi misiniz?
Hayat son dönemde biraz fazla değişti. Bu yeni döneme uyum sağlama zamanı. Bir işim yoksa biraz kendime vakit ayırıyorum.
-24 yıllık bir oyunculuk kariyeri... Hepsinden konuşacağız fakat nasıl bir çocukluk geçirdiniz, bu mesleği yapmaya nasıl karar verdiniz bunları öğrenerek başlamak istiyorum.
Oyunculuk "Ben de oyuncu olayım" diye karar verilen bir şey değil. Onun sizin doğanızda olması lazım. Ben ilk kamera önüne çıktığımda 6 yaşında filandım. Bir önlük reklamıyla başladım.