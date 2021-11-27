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TRT 1 Teşkilat yıldızı Mehmet Usta'dan Bez Bebek itirafı geldi: Kötü bir şeyi göstermek...

TRT 1 Teşkilat yıldızı Mehmet Usta'dan Bez Bebek itirafı geldi: Kötü bir şeyi göstermek...

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun'un paylaştığı Teşkilat dizisinde Zayed Fadi karakterini canlandıran Mehmet Usta'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

TRT 1 Teşkilat yıldızı Mehmet Usta'dan Bez Bebek itirafı geldi: Kötü bir şeyi göstermek...

Uzun yıllardır televizyon ve beyazperdede boy gösteren, başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Mehmet Usta, Sabah TV'ye konuştu. 

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TRT 1 Teşkilat yıldızı Mehmet Usta'dan Bez Bebek itirafı geldi: Kötü bir şeyi göstermek...

Oyunculuk serüveninden özel hayatına kadar merak edilenlerini anlatan Mehmet Usta, itiraflarıyla dikkat çekti.

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TRT 1 Teşkilat yıldızı Mehmet Usta'dan Bez Bebek itirafı geldi: Kötü bir şeyi göstermek...

-Öncelikle hayat nasıl gidiyor, nasılsınız iyi misiniz?

Hayat son dönemde biraz fazla değişti. Bu yeni döneme uyum sağlama zamanı. Bir işim yoksa biraz kendime vakit ayırıyorum.

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TRT 1 Teşkilat yıldızı Mehmet Usta'dan Bez Bebek itirafı geldi: Kötü bir şeyi göstermek...

-24 yıllık bir oyunculuk kariyeri... Hepsinden konuşacağız fakat nasıl bir çocukluk geçirdiniz, bu mesleği yapmaya nasıl karar verdiniz bunları öğrenerek başlamak istiyorum.

Oyunculuk "Ben de oyuncu olayım" diye karar verilen bir şey değil. Onun sizin doğanızda olması lazım. Ben ilk kamera önüne çıktığımda 6 yaşında filandım. Bir önlük reklamıyla başladım. 

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