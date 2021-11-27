TRT 1 Teşkilat yıldızı Mehmet Usta'dan Bez Bebek itirafı geldi: Kötü bir şeyi göstermek...

-24 yıllık bir oyunculuk kariyeri... Hepsinden konuşacağız fakat nasıl bir çocukluk geçirdiniz, bu mesleği yapmaya nasıl karar verdiniz bunları öğrenerek başlamak istiyorum.

Oyunculuk "Ben de oyuncu olayım" diye karar verilen bir şey değil. Onun sizin doğanızda olması lazım. Ben ilk kamera önüne çıktığımda 6 yaşında filandım. Bir önlük reklamıyla başladım.