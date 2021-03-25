TRT 1 sevilen dizisinin final fragmanı bile yayımlandı kanal fişini çekti
Televizyon ekranlardaki yaprak dökümü hız kazandı. Star TV, Kanal D derken son haber TRT 1'den geldi.
Son zamanlarda art arda dizilerin final haberleri gelmeye başladı. Sezonu erken kapatmaya hazırlanan kanallar reytinglerde düşüş yaşayan yapımların da fişini tek tek çekiyor. Star TV Menajerimi Ara dizisinin final iddiasının ardından Kanal D'deki Hekimoğlu için sona gelindiği öğrenildi.
Şimdi de TRT'nin Milim Sanat imzalı dizisi Tövbeler Olsun ekrana veda ediyor. Dizi, Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturmuştu.
Yönetmen koltuğunda Serdar Akar ve Şafak Bal'ın oturduğu 'Tövbeler Olsun' dizisi 25 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 31. bölümü ile sevenlerine veda edecek.
Tövbeler Olsun dizisinin konusu: Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi anlatılır.