TRT 1 Seksenler dizisinin yeni sezonunda yer almayacak şaşırtan ayrılık
TRT ekranlarının sevilen dizisinde üzen bir ayrılık yaşandı seyirci haberi duyar duymaz isyan etti. Seksenler'in yeni sezon fragmanı ve tarihi de belli oldu.
Yeniden ekranlara dönmek için artık gün sayan Seksenler dizisinin yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Pazartesi günü 17.00'de yayınlanacak. Seksenler geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da hafta içi her akşam ekranda olacak.
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Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı Seksenler dizisinde Raim Öztekin ise yer almayacak.
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Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı ve koronavirüs salgını nedeniyle bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.
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Öte yandan usta oyuncu Rasim Öztekin, geçtiğimi günlerde düzenlenen törenle geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuğu Şevket Çoruh'a devretmişti.
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