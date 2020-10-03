TRT 1 Seksenler dizisinin kadrosuna bomba bir kadın oyuncu geldi bakın hangi rolde

Bu nedenle kendisine mahalleli ve ailesi Mikser Melahat demektedir. Özellikle Rukiye, Mikser Melahat ile aynı evde yaşamaya zorlansa da, Fehmi'nin kardeşi olduğu için idare etmeye çalışır. Ancak bu süreçte arada kalan ve en çok zorlanan hep Fehmi olur.