TRT 1 Seksenler dizisinin kadrosuna bomba bir kadın oyuncu geldi bakın hangi rolde
Seksenler yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Yedi sezondur izleyicisiyle buluşan Seksenler, sekizinci sezonunda başarılı oyuncu Özlem Tokaslan'ı kadrosuna kattı.
Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Rasim Öztekin ,Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı Seksenler dizisinin yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak.
Fehmi'nin hiç kimsenin bilmediği, yıllardır küs olduğu kız kardeşi çıkagelir. Neden geldiği ve Fehmi ile neden bunca yıldır küs oldukları bilinmeyen Melahat, sadece evin içinde değil mahallede de ortalığı karıştırır.
Bu nedenle kendisine mahalleli ve ailesi Mikser Melahat demektedir. Özellikle Rukiye, Mikser Melahat ile aynı evde yaşamaya zorlansa da, Fehmi'nin kardeşi olduğu için idare etmeye çalışır. Ancak bu süreçte arada kalan ve en çok zorlanan hep Fehmi olur.
Fehmi, Rukiye ve Melahat arasında yaşananlar bir birinden komik anlara sahne olacaktır.