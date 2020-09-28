TRT 1 Seksenler dizisinden ayrıldığı iddialarına Rasim Öztekin açıklama getirdi
Seksenler dizisinin başrolünde yer alan Rasim Öztekin, dizinin yeni sezon kadrosunda yer alamayacağına dair çıkan haberleri Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yalanladı.
Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı Seksenler dizisinde Raim Öztekin'in ise yeni sezonda yer almayacağına dair haberler gündeme oturmuştu.
Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı ve koronavirüs salgını nedeniyle bir süre setlerden uzak kalma kararı aldığı iddia edilmişti. Öztekin bu haberlere sert tepkilerde bulundu.
Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı ve koronavirüs salgını nedeniyle bir süre setlerden uzak kalma kararı aldığı belirtilmişti. Fakat Öztekin bu iddiaları yalanladı.
"İcat çıkarmayın!"
Rasim Öztekin, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İCAT ÇIKARMAYIN! SEKSENLERDE'YİM. Seksenler'den ayrıldığım şeklinde yapılan asılsız haberlere inanmayın. Fehmi yeni sezonda da her zamanki gibi sizlerle olacak."