TRT 1 Seksenler dizisinden ayrıldığı iddialarına Rasim Öztekin açıklama getirdi

"İcat çıkarmayın!"

Rasim Öztekin, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İCAT ÇIKARMAYIN! SEKSENLERDE'YİM. Seksenler'den ayrıldığım şeklinde yapılan asılsız haberlere inanmayın. Fehmi yeni sezonda da her zamanki gibi sizlerle olacak."