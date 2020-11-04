TRT 1 Payitaht Abdülhamid'e sürpriz oyuncu dahil oldu ekranların özlenen ismiydi

Vildan Atasever: 26 Temmuz 1982 Bursa doğumlu Vildan Atasever, Erzurumlu bir ailenin beş çocuğundan birisi olarak dünyaya geldi. Vildan Atasever ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde tamamladıktan sonra, lise eğitimini Cihangir Koleji'nde yaptı.