TRT 1 Payitaht Abdülhamid'e sürpriz oyuncu dahil oldu ekranların özlenen ismiydi
Son olarak TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Tek Yürek dizisinde rol alan ünlü oyuncu Vildan Atasever, setlere dönüyor. Atasever, yine TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
TRT1'in cuma akşamları izleyicisiyle buluşan ES Film imzalı dizisi Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna yeni bir isim katıldı. Ünlü oyuncu, iddialı diziyle setlere dönüş yapacak.
Kader filmiyle adını kitlelere duyuran ve son olarak Tek Yürek dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Vildan Atasever, seyircisini ekrana kitleyen fenomen dizi Payitaht Abdülhamid dizisiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.
Vildan Atasever: 26 Temmuz 1982 Bursa doğumlu Vildan Atasever, Erzurumlu bir ailenin beş çocuğundan birisi olarak dünyaya geldi. Vildan Atasever ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde tamamladıktan sonra, lise eğitimini Cihangir Koleji'nde yaptı.
Tiyatro oyunculuğuna henüz 15 yaşındayken başlayan Vildan Atasever, amatör olarak başladığı oyunculuğa profesyonel olarak devam etti.