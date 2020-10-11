TRT 1 Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola ateş püskürdü: Bir bitmediniz ulan adiler...

TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı her bölümüyle konuşulduğu kadar oyuncuları ile de gündem olmaya devam ediyor. Her şeyin kirli olduğunu düşünen ve defalarca yıkayan dizinin Safiye'si sosyal medyada sert tepkisi çok konuşuldu.