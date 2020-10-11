TRT 1 Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola ateş püskürdü: Bir bitmediniz ulan adiler...
Masumlar Apartmanı dizisinin Safiye’si Ezgi Mola sosyal medya hesabından gösterdiği tepki binlerce beğeni aldı.
TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı her bölümüyle konuşulduğu kadar oyuncuları ile de gündem olmaya devam ediyor. Her şeyin kirli olduğunu düşünen ve defalarca yıkayan dizinin Safiye'si sosyal medyada sert tepkisi çok konuşuldu.
Hatay ve Kahramanmaraş’ta yüzlerce kişiyi evsiz bırakan, tarım arazilerini kül eden, yaban hayatını bitiren eşzamanlı 25 yangınla ilgili paylaşım yapan Ezgi Mola sosyal medyada çok konuşuldu.
Ezgi Mola açıklamasında "Lanet olsun!!! Kendi başını yesin terör örgütün de! Bir bitmediniz ulan adiler, kötüler, pislikler! Yansın o yangında parmağı olanlar ! #hatayyaniyor" dedi.
Mola'nın tweeti 15 bini aşkın beğeni ve bini aşkın retweet aldı. Takipçileri Mola'nın paylaşımına "Senin gibi insanlar hiç susmasın" yorumları yaptı.