TRT 1 Masumlar Apartmanı'nda herkes bunu konuştu o sahne Twitter'a damga vurdu
TRT 1'in favori dizisi Masumlar Apartmanı yine sosyal medyaya damgasını vurdu. Seyirci, çok konuşulan sahneleri soluksuz izledi.
Başarılı senaryosuyla ilk günden beri çok konuşulan dizilerden biri olan Masumlar Apartmanı, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine Twitter gündemine damga vurdu. Dizinin çok konuşulan sahnelerinden biri Safiye ve Gülben'in kavgası olurken ikinci sahne ise Han'ın İnci'ye itirafıydı. Dizinin dün akşam yayımlanan son bölümünde Han'ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşadı.
Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han'ın böyle bir 'oyuna' başvurmasına tepki gösterir. Okulda da sinirini Neriman'dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır.
Gülben Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.
Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır.