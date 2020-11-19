TRT 1 Masumlar Apartmanı'na transfer olan Tansel Öngel bakın kim Naci rolünde
Masumlar Apartmanı dizisinde oyuncu hareketliliği yaşanıyor. Diziden Alper Saldıran ayrıldı. Diziye Safiye'nin eski aşkı olarak Tansel Öngel katıldı.
Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı izleyicileri yayımlanan son bölümle merakta bıraktı. Final sahnesinde yaşanan sürpriz gelişmenin sırrı ortaya çıktı. Masumlar Apartmanı'nın son sahnesinde Safiye'nin lise aşkı Naci karakterinin diziye katıldığı ortaya çıktı fakat Naci karakterinin kimin oynadığı yeni bölüme bırakıldı.
Dizinin son bölümünde Gülben'in ortadan kaybolması ev halkını harekete geçirdi. Safiye, kendisi için endişelenen kardeşine kıyamadı ve evde olayışını öğrenmesiyle endişelendi.
Bu esnada dizinin ana mekanı Masumlar Apartmanı'nın tam karşısındaki otele bir kişinin taşındığı fark edildi.
O esnada kardeşi Gülben'i bulmak için Safiye, Neriman'a camdan sokağa bakmasını söyledi.