TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle Twitter'ı salladı o sahne olay!

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye ve Naci aşkı damga vurdu. Naci'nin ortaya çıkmasıyla büyük bir değişime giren Safiye, kardeşi Gülben'i de şaşırttı. Safiye oturduğu apartmanın üst katında, lise aşkı Naci'yle buluştu. İkilinin yıllar sonra bir araya gelmesi en çok konuşulan konu oldu.