TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle Twitter'ı salladı o sahne olay!
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı sosyal medyaya yine damga vurdu. Herkes Safiye ve Naci'nin buluşmasını konuştu.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye ve Naci aşkı damga vurdu. Naci'nin ortaya çıkmasıyla büyük bir değişime giren Safiye, kardeşi Gülben'i de şaşırttı. Safiye oturduğu apartmanın üst katında, lise aşkı Naci'yle buluştu. İkilinin yıllar sonra bir araya gelmesi en çok konuşulan konu oldu.
Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır.
Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır.
Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder.