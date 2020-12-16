TRT 1 Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci Sahnesi olay yarattı herkes bunu konuştu
TRT 1 Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye ve Naci'nin arasında yaşananlar damga vurdu. Sosyal medyada herkes aynı sahneyi konuştu.
Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi birbirinden ünlü isimlerin dizisi Masumlar Apartmanı, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine herkesi televizyona kilitledi. Gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümüne Safiye, Naci ve Han üçgeninde yaşananlar damga vurdu.
Yıllar sonra yeniden Safiye'nin karşısına çıkan Naci, lise yıllarındaki eski aşkının büyük değişimi karşısında şok yaşadı.
Safiye'nin yıllarca Naci'yle mektuplaştıkları ortaya çıkarken, diğer yandan ise Han ve Naci karşı karşıya geldi.
Naci'nin geçmişiyle ilgili bildikleri ise Han'ı şoke etti. Han'ın eski fotoğraflarını gösterdiği Safiye ise kriz geçirdi ve kendi içinde annesiyle yüzleşme yaşadı.