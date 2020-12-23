TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisinin son sahnesi Twitter'ı yıktı geçti olay yorumlar

TRT 1'deki yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisine Safiye ve Nci karakterlerinin aşkı damga vurdu. Yayımlanan yeni bölümün son sahnesi ise izleyicinin yüreğine resmen su serpti. Han ve Gülben, ablalarının Naci'yle olan fotoğraflarını hala sakladığını görünce beklenmedik bir hamle yaptı. Han, bir bahaneyle Safiye'yi üst kata çıkardı. Safiye ise kendisini bekleyen Naci'yi görünce büyük şok yaşadı.