TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisinin son sahnesi Twitter'ı yıktı geçti olay yorumlar
Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle seyirciyi yine ekranlara kilitledi. Dizinin son sahnesi ise Twitter'da ortalığı salladı.
TRT 1'deki yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisine Safiye ve Nci karakterlerinin aşkı damga vurdu. Yayımlanan yeni bölümün son sahnesi ise izleyicinin yüreğine resmen su serpti. Han ve Gülben, ablalarının Naci'yle olan fotoğraflarını hala sakladığını görünce beklenmedik bir hamle yaptı. Han, bir bahaneyle Safiye'yi üst kata çıkardı. Safiye ise kendisini bekleyen Naci'yi görünce büyük şok yaşadı.
Safiye, geçen bölüm yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başladı. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep oldu.
Safiye’nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım attı. Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği ortaya çıkarttı.
Bu sırada Haluk’tan gelen bir haber Ege'yi derinden sarsar. İnci’nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden oldu.