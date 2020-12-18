TRT 1' in Gönül Dağı dizisindeki Dilek meğrer tescilli modelmiş pozlarına bakın

Sezona birbirinden iddialı dizilerle giren TRT 1'in en büyük bombalarından biri de şüphesiz izleyenin gönlünü ısıtan bozkır dizisi Gönüldağı oldu. Cumartesi akşamları yayınlanan her bölümü ile reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi hem konusu hem de alkış toplayan oyuncu kadrosu ile dillerde.