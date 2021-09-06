TRT 1 duyurdu Gönül Dağı'ndan ayrıldı başka diziyle anlaştı!

Gönül Dağı yeni sezonda yine seyirciyi güldürürken ağlatmayı başaracak. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen dizinin hikayesi kadroya katılan yeni oyuncular ile daha da genişlecek. 6 gün sonra seyircisi ile buluşacak olan diziden gelen son ayrılık haberi ise sosyal medyanın gündemi oldu.