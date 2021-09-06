TRT 1 duyurdu Gönül Dağı'ndan ayrıldı başka diziyle anlaştı!
Seyirciyi ekran başına kilitleyen TRT 1 dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezonuna günler kala, seyirciyi üzen haber geldi. 31. yeni bölümü 11 Eylül'de başlayacak olan dizinin kadrosundaki ayrılık kararını TRT duyurdu. Peki Gönül Dağı dizisinden ayrılan oyuncu kim?
Geçen sezon TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi olan ve cumartesi akşamları adeta seyirciyi ekran başına kilitleyen Gönül Dağı'nın ikinci sezonu için geri sayım başladı. Sabırsızlıkla beklenen dizinin 2. sezonu 11 Eylül Cumartesi günü 31. bölüm ile başlayacak.
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesinin samimi bir şekilde anlatıldığı dizi “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.
Seyircinin memleket özlemini gideren ve görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) gibi genç isimlerin yanı sıra Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de yer alıyor.
Gönül Dağı yeni sezonda yine seyirciyi güldürürken ağlatmayı başaracak. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen dizinin hikayesi kadroya katılan yeni oyuncular ile daha da genişlecek. 6 gün sonra seyircisi ile buluşacak olan diziden gelen son ayrılık haberi ise sosyal medyanın gündemi oldu.