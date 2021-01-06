TRT 1 Benim Adım Melek'teki aşk gerçek oldu Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç aşkı!
Benim Adım Melek dizisindeki aşk gerçek çıktı. Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç'un beraber olduğu iddiası hızla yayıldı.
TRT1'de ekrana getirilen başrollerinde Kutsi ve Nehir Erdoğan'ın rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde sürpriz bir aşk doğdu. Benim Adım Melek'te rol alan genç yıldızların aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
Snob Magazin'in haberine göre, Benim Adım Melek'in Ömer'i Mustafa Mert Koç ve Defne'si Rabia Soytürk'ün dizi aşkı gerçek oldu ve birlikte oldukları öne sürüldü.
Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk, oyunculuk kariyerlerinin olumsuz etkilenmemesi adına ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Sosyal medyada paylaşım yapmayan ikiliden Rabia Soytürk'ün Mustafa Mert Koç'un ailesiyle tanıştığı iddia edildi.