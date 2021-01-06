TRT 1 Benim Adım Melek'teki aşk gerçek oldu Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç aşkı!

TRT1'de ekrana getirilen başrollerinde Kutsi ve Nehir Erdoğan'ın rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde sürpriz bir aşk doğdu. Benim Adım Melek'te rol alan genç yıldızların aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.



