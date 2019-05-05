Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

İSTANBUL Küçükçekmece tren istasyonunda bir kişi, intihara kalkışan kadını trenin önüne atlayıp son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı - Sayfa 1

İSTANBUL Küçükçekmece Mustafa Kemalpaşa tren istasyonunda geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, bir kadın trenin istasyona yaklaşmasına saniyeler kala rayların bulunduğu alana atladı.

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Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı - Sayfa 2

Kadının atladığını gören bir vatandaş da kendi canını hiçe sayarak raylara atlayıp kadını son anda trenin altında kalmaktan kurtardı.

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Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı - Sayfa 3

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti.

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Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı - Sayfa 4
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