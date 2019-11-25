Trendyol müşteri hizmetleri numarası Trendyol iletişim bilgileri kapanış saati
Trendyol'da sabırsızlıkla beklenen Efsane Cuma indirimleri başladı. Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Efsane Cuma Trednyol indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol'dan alışveriş yapanlar ise Trendyol müşteri hizmetmeri numarası kaç ve trendyol müşteri hizmetleri kaça kadar açık araştırmasını yapıyor.
En büyük e-ticaret markalarından biri olan Trendyol Efsane Cuma indirimlerine başladı. Yüzde 60'a varan indirimlerin yanı sıra sepette de ekstra indirim imkanı sunan Trednyol indirimlerine devam ediyor. Peki Trendyol müşteri hizmetleri numarası kaç, Trendyol müşteri hizmetleri kaça kadar açık?
TRENDYOL müşteri hizmetleri numarası: Trendyol müşteri hiztmetlerine hafta içi ve haftasonu ulaşılabiliyor. Çalışma saatleri içerisinde 0212 331 0 200 numaralı hat üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.
TRENDYOL müşteri hizmetleri çalışma saati: Trendyol müşteri hizmetleri hafta içi 08.30 ila 24.00 saatleri arasında, cumartesi günler 10.00 ila 24.00 saatleri arasında Pazar günleri ise 10.00 ila 17.00 saatleri arasında müşterilerine destek vermektedir.
Trendyol: Efsane indirim günler'e 25 Kasım saat 00:00'da başladı.