Travis Scott'ın kırmızı halıda Kylie Jenner'a yaptığı hareket olay oldu
Kylie Jenner'ın sevgilisi Travis Scott'ın hayatı belgesel oldu. Kırmızı halıda Scott'tan Jenner'a çok konuşulacak hareket geldi.
Ünlü rapçi Travis Scott'ın hayatı belgesel oldu. Netflix'te yayına girecek olan ''Look Mom I Can Fly'' (Bak Anne Uçabiliyorum) adlı belgeselin prömiyeri Santa Monica'daki Barker Hangarı'nda yapıldı. Galaya ise Travis'in kız arkadaşı Kylie Jenner'a yaptığı hareket damga vurdu.
Prömiyere beyaz bir elbiseyle katılan dünyanın en genç milyarderi Jenner, kızı Stormi ile birlikte kırmızı halıda Traviz Scott’a destek verdi. Stormi, babasına öperek destek olurken Jenner, bir an olsun yanından ayrılmadı. Scott’a odaklanan belgeselde Kylie Jenner ve kızları Stormi de yer alıyor.
''Look Mom I Can Fly'' adlı belgeselde Scott'ın hayranları ilk defa aile hayatını görüp, izleyecebilecekler.
Çift, kırmızı halı üzerinde poz vermek için hazırlandıkları sırada Travis, önce dudaklarını kız arkadaşının boynuna götürdükten sonra olay bir harekete imza attı.