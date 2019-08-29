Travis Scott'ın kırmızı halıda Kylie Jenner'a yaptığı hareket olay oldu

Prömiyere beyaz bir elbiseyle katılan dünyanın en genç milyarderi Jenner, kızı Stormi ile birlikte kırmızı halıda Traviz Scott’a destek verdi. Stormi, babasına öperek destek olurken Jenner, bir an olsun yanından ayrılmadı. Scott’a odaklanan belgeselde Kylie Jenner ve kızları Stormi de yer alıyor.