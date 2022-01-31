Trans oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'a annesi Zuhal Yılmaz'dan destek: Aile meselemiz!

Çukur dizisindeki 'ağır abi' ve mafyatik ‘Timsah Celil’ karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz TikTok hesabından yayınladığı videoda trans birey olduğunu ilan etti. Ahmet Melih Yılmaz, trans olduğunu itiraf etmesinin ardından hem sosyal medyaya hem de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, konuyla ilgili olarak evladını destekleyerek, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez" diyerek Ahmet Melih Yılmaz'ın cinsel eğilimine ve kararına sahip çıktı.