Trans oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'a annesi Zuhal Yılmaz'dan destek: Aile meselemiz!
Trans olduğunu itiraf eden Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'a annesi Zuhal Yılmaz'dan destek...
Çukur dizisindeki 'ağır abi' ve mafyatik ‘Timsah Celil’ karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz TikTok hesabından yayınladığı videoda trans birey olduğunu ilan etti. Ahmet Melih Yılmaz, trans olduğunu itiraf etmesinin ardından hem sosyal medyaya hem de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, konuyla ilgili olarak evladını destekleyerek, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez" diyerek Ahmet Melih Yılmaz'ın cinsel eğilimine ve kararına sahip çıktı.
Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, şu sıralar cinsel kimliğini değiştirmesiyle gündemde...
Trans birey olduğunu TikTok videosunda 'travesti' çıkışıyla itiraf eden Çukur'un 'Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın ailesine ulaşan gazeteci Arif Hür, anne Zuhal Yılmaz ile görüştü.
Ahmet Melih Yılmaz'a annesinden tam destek: Arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz
Arif Hür'e konuşan Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın. Bu tip haberlerle gündeme gelmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.