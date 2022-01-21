Trans itirafı yapan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'en iyi kadın ödülü' istemiş videosu bomba!

Çukur dizisindeki 'ağır abi' ve mafyatik ‘Timsah Celil’ karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz TikTok hesabından yayınladığı videoda trans birey olduğunu ilan etti. Trans birey olduğuna ilişkin videosuyla sosyal medyada gündem olan Ahmet Melih Yılmaz'ın TikTok hesabından yayınladığı videoda “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" açıklamasının ardından gözler Ahmet Melih Yılmaz'ın sosyal medyadaki paylaşımlarına çevrildi. Öte yandan en dikkat çeken detay ise, trans oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın 'Umut veren erkek oyuncu ödülü' aldığında yaptığı konuşmada, cinsel eğilimine yönelik verdiği mesaj oldu. Meğer Ahmet Melih Yılmaz, trans olduğuna ilişkin ilk itirafı ödül gecesinde yapmış...