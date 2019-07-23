Trans bireyi defalarca bıçakladı sözleri 'pes' dedirtti: Rüyamda bıçakla doğrayıp klozete atıyordum

'ORTADA HİÇBİR ŞEY YOKKEN BIÇAKLADI': Hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Ş.K. ise ifadesinde şunları anlattı: “Naz, Şahin'in arkadaşıydı. Benimle samimi değildi. Önce salonda oturduk. Ardından Şahin uyuyakalınca evde iki yatak odası vardı. Ben bir yatak odasına, Naz da kendi yatak odasına geçti. Bir süre sonra Naz benim odaya geldi ve 'Eğer uykun yoksa gel benim odamda film izleyelim. Muhabbet edelim' dedi. Kabul ettim. Yatakta yüzüstü telefondan korku filmi izlemeye başladık. Gülüp eğleniyorduk. Film bitimine 5-6 dakika kala Şahin de yanımıza geldi ve Naz'ın sol tarafına, aynı pozisyonda uzandı. Bir ara film izler gibi oldu, sonra da 'korkarım' deyip yüzünü çevirdi. Film bitiminde Şahin ortada hiçbir şey yokken maktul Naz'ın sırtına bıçakla birkaç kez vurdu. Ben 'Şahin yapma, Allah için' diye bağırınca, Naz da 'Öldüm Şahin öldüm, yapma Şahin' diye bağırdı. Şahin durmadan maktule vurmaya devam ediyordu. Korktum kaçtım. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Maktulle arasında bir tartışma olmadı. Maktul bana veya Şahin'e yönelik cinsel istekte bulunmadı. Maktulün Şahin'i okşayıp, öptüğünü görmedim. Şahin elleri kanlı bir şekilde arkamdan geldi ve Şahin'in ağabeyinin evine gittik. Şahin'e yolda 'Neden böyle bir şey yaptın?' diye sorduğumda bana, 'Bir anlık öfke. Rüyamda Gökçe'yi bıçaklıyordum. Zaten doğrayıp klozete atıyordum' yanıtını verdi. Şahin ben evden çıkarken Gökçe'yi bıçaklamaya devam ettiğini ve hatta bağırmasın diye yastığı Gökçe'nin ağız kısmına bastırdığını da söyledi. Şahin bıçağı lavaboda yıkadıktan sonra üzerini değiştirdi ve evden çıktık. Sonrasında ağabeyi polisi aradı ve Şahin teslim oldu. Ben ve Şahin, Gökçe ile ilişkiye girmedik."