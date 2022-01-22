Trans birey olmuştu! 'Oyunculuğa kızgınım' diyen Çukur yıldızı Ahmet Melih Yılmaz itiraf etti: 20 TL'lik taciz...
Geçtiğimiz günlerde trans birey olduğu açıklayan 33 yaşındaki Ahmet Melih Yılmaz'dan şaşırtan itiraflar geldi.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıl final yapan 'Çukur' dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Birçok sinema filmi ve dizide rol alan, son olarak 'Cam Tavanlar' dizisinde 'Şinasi' karakteriyle izleyici karşısına çıkan 33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla trans birey olduğunu duyurdu.
Instagram ve Tiktok'ta değişimiyle ilgili paylaşımlar yapan Ahmet Melih Yılmaz son haliyle gündem oldu.
TikTok hesabını aktif olarak kullanan Yılmaz’ın, bu platformda gerçekleştirdiği bir yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.