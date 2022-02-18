Trans birey olan Çukur'un 'Timsah Celil'den 'ailenizin travestisi' çıkışı Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali

Final yapan Çukur dizisindeki 'Timsah Celil' rolüyle hafızalara kazınan ve trans birey olduğuna yönelik itirafıyla günlerce gündemden düşmeyen 33 yaşındaki oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, İstanbul Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Ahmet Melih Yılmaz son haliyle ağızları açıkta bıraktı. Değişimiyle dikkat çeken ünlü oyuncu bu süreçte kendisine en büyük desteği oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun verdiğini, bu süreçte Erdal Beşikçioğlu'nun kendisine baba gibi sahip çıktığını ifade etti ve Berlin'e yerleşme hayalinin olduğunu açıkladı.