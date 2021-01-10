Trakya halkı görür görmez haber geriyor! Yuvaları için hemen kafes yapılıyor

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, kırmızı orman karıncalarını ekosistem mühendisleri olarak da adlandırdıklarını belirterek, "Gerçekten ekosistemi düzenleyen mühendisler gibi çalışıyorlar. Toprağı havalandırıyorlar, zararlı böcekleri yok ediyorlar. Dengeyi sağlarken, kilit taşı türler olarak yer alıyorlar" dedi.