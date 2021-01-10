Trakya halkı görür görmez haber geriyor! Yuvaları için hemen kafes yapılıyor
TRAKYA Bölgesi'nde ormanlık alanlarda böcekleri yiyerek hem ormanları koruyan hem de beslenen, soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kırmızı orman karıncalarının yuvaları, tel örgülerle çevrilerek koruma altına alınıyor.
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, kırmızı orman karıncalarını ekosistem mühendisleri olarak da adlandırdıklarını belirterek, "Gerçekten ekosistemi düzenleyen mühendisler gibi çalışıyorlar. Toprağı havalandırıyorlar, zararlı böcekleri yok ediyorlar. Dengeyi sağlarken, kilit taşı türler olarak yer alıyorlar" dedi.
Trakya'ya özgü ve ormanlık alanlarda zararlı böcekleri yiyerek beslenen ve soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kırmızı orman karıncalarının popülasyonunu artırmak için yuvalar kurulup, tel örgülerle koruma altına alınıyor.
Toprak yüzeyine bir metre yükseklikte yuvalar yapılarak koruma altına alınmaya çalışılan karıncalar, kendi ağırlığının 100 katını kaldırabiliyor, ağaçlardaki zararlı böcekleri, larvaları ve tırtılları, salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyor.
Soyları tükenme tehlikesi altında
Kırmızı orman karıncalarının popülasyonunu artırmak için bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla çalışan Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, 25 bin kilometre karelik Trakya Bölgesi'nde 10 binlerce kırmızı orman karıncası yuvası olması gerekirken, sadece 70 civarında yuva tespit ettiklerini söyledi.