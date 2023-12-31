Trafikte bunları yapan yandı! Drift atmak 30 bin, alkollü araç kullanma 13 bin, radar cezası bin 500 TL
Trafik cezalarına 1 Ocak 2024 itibariyle yüzde 56.46 zam geldi. Trafikte bunları yapanların canı fena halde yanacak. Drift atmak, alkollü araç kullanmak, kırmızı ışıkta geçmek, radara yakalanmak cebinizi fena halde yakacak. İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları...
Trafik cezaları her yıl olduğu gibi 2024 yılına girilmesiyle birlikte yükselecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranına göre yeni yılda trafik cezaları yüzde 56,46 artacak.
1 Ocak 2024’ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak. Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.
İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları
Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 6.440 TL
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 8.075 TL
Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma): 12.978 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33.240 TL