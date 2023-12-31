Trafikte bunları yapan yandı! Drift atmak 30 bin, alkollü araç kullanma 13 bin, radar cezası bin 500 TL

Trafik cezaları her yıl olduğu gibi 2024 yılına girilmesiyle birlikte yükselecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranına göre yeni yılda trafik cezaları yüzde 56,46 artacak.