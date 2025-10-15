Trafikte yeni dönem! Yüzde 10 tolerans kalkıyor, sürücüler dikkat dev cezalar yolda
Trafik cezalarında kapsamlı değişikliklere gidecek düzenleme bu hafta TBMM'ye sunulacak. Yapılacak değişiklikle birlikte, radar cezalarında sürücülere tanınan 'yüzde 10'luk tolerans payı' tamamen ortadan kaldırılacak. Belirlenen hız sınırını geçen sürücü yandı. Detaylara bakın..
Trafik düzenlemesi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Çok sayıda trafik ihlali için mevcut cezaların artırılmasını öngören düzenlemede, aynı zamanda radar cezalarına ilişkin tartışmalı bir değişiklik içeriyor.
Sözcü'de yer alan habere göre yürürlükte olan yönetmeliğe göre sürücüler, otoyollarda belirlenen hız sınırını yüzde 10'a kadar aşmaları halinde herhangi bir trafik cezasıyla karşı karşıya kalmamaktaydı. Yapılacak değişiklikle birlikte hız limitini aşma cezası kademeli olarak 30 bin liraya kadar yükseliyor.
Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6-10 kilometre aşanlara 2 bin TL, 66 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL para cezası verilecek. Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11-15 kilometreyi aşanlara 2 bin TL, 71 kilometre ve üstünü aşanlara ise 30 bin TL ceza verilecek. Sürücü ehliyetleri de 30-90 gün sürelerle geri alınacak.
Yerleşim yeri içinde:
6-10 km/s aşımına 2.000 TL,
11-15 km/s aşımına 4.000 TL,
16-20 km/s aşımına 6.000 TL,
21-25 km/s aşımına 8.000 TL,
26-35 km/s aşımına 12.000 TL,