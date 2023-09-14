Trafikte yeni dönem başlıyor, bir dönem bitiyor! Artık taşımak zorunlu değil
Trafikteki polis çevirmesi için sürücüleri yakından ilgilendiren haber dikkat çekti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını açıkladı. Söz konusu uygulama ile T.C. kimlik kartlarına taşıma yapanların, yanlarında ehliyet bulundurmaları gerekmiyor.
Trafikte sürücüleri yakından ilgilendiren uygulamada sayı giderek artıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını açıkladı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uygulaması ile T.C. kimlik kartınıza ehliyet bilgileriniz aktarılabiliyor.
Ehliyet bulundurma zorunluluğu bitiyor
Böylece iki ayrı kart taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Bu uygulama sayesinde trafikte yanınızda sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Her iki belgenin de yeni tip olması yeterli oluyor.
Hayat Kimliğinle kolay uygulaması nedir?
21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle kolay” uygulaması ile yeni nesil sürücü belgesi bilgileri elektronik kimlik kartlarında yer alan çipin içerisine entegre edilmektedir.