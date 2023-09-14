Trafikte yeni dönem başlıyor, bir dönem bitiyor! Artık taşımak zorunlu değil

Ehliyet bulundurma zorunluluğu bitiyor

Böylece iki ayrı kart taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Bu uygulama sayesinde trafikte yanınızda sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Her iki belgenin de yeni tip olması yeterli oluyor.