Trafikte tartıştığı kişiye tüküren Irmak Arıcı'dan özür mesajı
Geçtiğimiz haftalarda tartıştığı sürücünün yüzüne tükürerek sosyal medyada tepki çeken şarkıcı Irmak Arıcı aldığı eleştirilerin ardından sosyal medyadan özür mesajı yayınladı.
Müzisyen Mustafa Ceceli ile yaptığı düetle bir anda yıldızı parlayan şarkıcı Irmak Arıcı, geçtiğimiz haftalarda trafikte tartıştığı bir kişinin yüzüne tükürmesi ile tepkilerin odağı olmuştu. İnternette yayınladığı şarkılardan sonra Mustafa Ceceli ile düet yapan ve popüler hale gelen Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı bir sürücünün yüzüne defalarca tükürmesi ile magazin gündemine bomba gibi düştü.
İnternette yayınladığı şarkılardan sonra Mustafa Ceceli ile düet yapan ve popüler hale gelen Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı bir sürücünün yüzüne defalarca tükürmesi ile magazin gündemine bomba gibi düştü.
Tepkilerin odağı haline gelen Arıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak özür diledi. Arıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm, benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız onunla affedersiniz biliyorum... Ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü... Milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim sizi seven Irmak..."