Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı 'yeşil ışıkta dua ediyormuş'

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı ‘Mühür’ şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, dünden bu yana magazin gündeminde trafikte yaşadığı ve yaşattığı bir skandalla anılıyor. Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün yüzüne, 'Korona var yapma' demesine rağmen tükürdü. Tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tüküren Arıcı’nın o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Şarkıcının sosyal medyadaki fanları ise Arıcı'nın tükürme nedeninin 'yeşil ışıkta dua ettiği esnada durduğu için, arkasındaki sürücü tarafından korna ile rahatsız edilmesi' olarak gerekçelendirdi.