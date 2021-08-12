Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren Irmak Arıcı 'yeşil ışıkta dua ediyormuş'
Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdüğü için sosyal medyada adeta infial yaratmıştı. Şarkıcının sosyal medyadaki fanları Arıcı'yı 'yok artık' dedirtecek bir gerekçe ile savundu. Irmak Arıcı'nın dua ettiği esnada arkasındaki adam tarafından rahatsız edildiği için kavganın çıktığını ve tükürük olayının yaşandığını öne sürdüler.
Mustafa Ceceli ile düet yaptığı ‘Mühür’ şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, dünden bu yana magazin gündeminde trafikte yaşadığı ve yaşattığı bir skandalla anılıyor. Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün yüzüne, 'Korona var yapma' demesine rağmen tükürdü. Tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tüküren Arıcı’nın o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Şarkıcının sosyal medyadaki fanları ise Arıcı'nın tükürme nedeninin 'yeşil ışıkta dua ettiği esnada durduğu için, arkasındaki sürücü tarafından korna ile rahatsız edilmesi' olarak gerekçelendirdi.
Sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca takma isimli Pınar Selen de hikayesinde paylaşarak duyurduğu bu gerekçe ile dalga geçti.
Arıcı'nın fanlarına göre, genç şarkıcı yeşil ışık esnasında ezan okunduğu için dua ederken aracını hareket ettirmedi ve akabinde trafikte arkasındaki adamın korna çalmasıyla olanlar oldu...
Fanların savunması sosyal medyada ti'ye alınırken aynı zamanda şaşkınlıkla karşılandı.