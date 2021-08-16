Trafikte tartıştığı adama tüküren şarkıcı Irmak Arıcı'dan yeni skandal! Sahneden indirildi!
Trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren genç şarkıcı Irmak Arıcı’dan yeni skandal... Konserde hayranlarını şoke etti!
Geçtiğimiz günlerde trafikte yeşil ışıkta kalkış yapmadığı gerekçesiyle kendisine korna çalana adamla tartışmaya başlayan ve ardından suratına tükürmesiyle gündeme gelen şarkıcı Irmak Arıcı dün akşam bir mekanda verdiği konserde, bu kez de şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durarak tepki topladı. Seyircilerin tepki göstermesi üzerine Arıcı’nın sahneden indirildiği iddia edildi.
Son günlerde ismi skandallarla anılan Irmak Arıcı, dün akşam Sakarya’nın Karasu ilçesinde konser verdi. Sahnede hareketsizce duran şarkıcı, iddialara göre kısa süre sonra sahneden indirildi. Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir vatandaşın suratına tükürmüştü. Arıcı'nın bu hareketi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Dün akşam Karasu’da sahne alan Irmak Arıcı, hareketsiz bir şekilde sahnede kaldı.
IRMAK ARICI SAHNEDE ÖYLECE KALAKALDI-SEYİRCİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaratan Irmak Arıcı’nın sahnede neden kendisini kaybettiği anlaşılmadı.