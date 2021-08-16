Trafikte tartıştığı adama tüküren şarkıcı Irmak Arıcı'dan yeni skandal! Sahneden indirildi!

Geçtiğimiz günlerde trafikte yeşil ışıkta kalkış yapmadığı gerekçesiyle kendisine korna çalana adamla tartışmaya başlayan ve ardından suratına tükürmesiyle gündeme gelen şarkıcı Irmak Arıcı dün akşam bir mekanda verdiği konserde, bu kez de şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durarak tepki topladı. Seyircilerin tepki göstermesi üzerine Arıcı’nın sahneden indirildiği iddia edildi.