Trafikte hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Seydioğlu'na bir darbe daha
İçinde hamile kadının da bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel mahkeme tarafından tutuklanırken Seyidoğlu Baklava da marka değerlerine zarar verdiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Seyidoğlu Baklavaları, geçen yılın Şubat ayında şirket isminin benzerini kullanarak şirketin markasına tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Seydioğlu Baklavaları için yeniden mahkemeye başvurdu.
Seyidoğlu baklavaları, Bakırköy 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda süregiden zararın artmaması için ihtiyati tedbir kararı çıkarılması istendi.
Başvuru dilekçesinde şöyle denildi: Davalının müvekkilin markasına tecavüz ettiği ve davalının marka kullanımıyla haksız rekabet teşkil eden eylemlerde bulunduğunu öne sürmekteyiz. sosyal medya başta olmak üzere yazılı ve görsel medyada geniş yer bulan ve 06.07.2019 tarihinde meydana gelen üzücü bir olay müvekkilin davasının haklılığını ortaya koymaktadır.
Davalı şirketin yetkililerinin trafikte seyreden ve hamile bir kadın tarafından sürülen bir arabanın önünü kesmiş, hakaretler ederek sürücünün aracına zarar vermiştir.