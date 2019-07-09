Trafikte hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Seydioğlu'na bir darbe daha

Başvuru dilekçesinde şöyle denildi: Davalının müvekkilin markasına tecavüz ettiği ve davalının marka kullanımıyla haksız rekabet teşkil eden eylemlerde bulunduğunu öne sürmekteyiz. sosyal medya başta olmak üzere yazılı ve görsel medyada geniş yer bulan ve 06.07.2019 tarihinde meydana gelen üzücü bir olay müvekkilin davasının haklılığını ortaya koymaktadır.