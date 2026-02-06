Trafikte bunu yapan motor ve bisiklet sürücüsü yandı! Cezası arttı
Meclis’te görüşülen yeni Trafik Kanunu teklifiyle birlikte trafik ihlallerine yönelik cezalarda dikkat çeken artışlar gündeme geldi. Özellikle yayaların güvenliği ve olumsuz hava koşullarında trafiğin aksamasına neden olan araçlara ilişkin düzenlemeler öne çıktı.
Kabul edilen önergeyle birlikte bazı ihlaller için uygulanacak yeni cezalar netleşirken, sürücüler için kurallar daha da sıkılaştırıldı.
Özellikle motor ve bisiklet sürücülerini ilgilendiren kaldırım ihlalleri yeni Trafik Kanunu'na eklendi!
İşte yeni Trafik Kanun teklifinden öne çıkan başlıklar ve öngörülen ceza tutarları…
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden ve trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifine araçlarda kış lastiği kullanımı ve yaya yollarında bisiklet ve elektrikli skuter kullanımına yönelik iki yeni önerge eklendi.
5 BİN TL PARA CEZASI
Yeni önergelere göre; bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri hâlinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek.
Güvenlik şartlarına uymayanlar, bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinden sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirenler ve sınırdan fazla yük taşıyanlar, elektrikli skuterle sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıyanlar ile elektrikli skuteri otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan karayollarında kullananlar cezaya tabii tutulacak.
Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyenlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alması mecburi olacak. Yetki belgesi almadan faaliyette bulunanlara 86 bin 900 lira idari para cezası uygulanacak.