Trafikte bunu yapan motor ve bisiklet sürücüsü yandı! Cezası arttı

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden ve trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifine araçlarda kış lastiği kullanımı ve yaya yollarında bisiklet ve elektrikli skuter kullanımına yönelik iki yeni önerge eklendi.

5 BİN TL PARA CEZASI

Yeni önergelere göre; bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri hâlinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek.