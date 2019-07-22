Trafik Sigortası'nda tüm sürücüleri ilgilendiren önemli değişiklik araç alacaklar dikkat
Trafik sigortasında geçtiğimiz hafta yapılan değişiklikle farklı türde araç alan hasarlı sürücülerin policesi, en yüksek prim ödemesi olan 1. kademe yerine 4. kademeden yani orta seviyeden yenilenecek.
Trafik sigortasında, geçtiğimiz hafta tüm sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı ve Resmi Gazetede yayımlandı. Değişiklik tam anlaşılamadığından kamuoyunda, ‘hasarsızlık indirimi kalkıyor, primler artacak’ şeklinde yanlış yorumlandı. İşin doğrusunu sigorta uzmanı yazar Noyan Doğan açıkladı.
Trafik sigortasında, sürücülerin hasar geçmişine göre 7 ayrı kategori (buna basamak da diyebiliriz) bulunuyor ve prim artırım-indirimleri bu basamaklara göre belirleniyor. İlk kez sigorta yaptıracaklar, trafik sigortası sistemine 4. kademeden giriyor. Hasarsız geçen her yıl bir kademe artıyor ve 7. kademeye kadar çıkılıyor, primler de ona göre azalıyor.
Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor ve fiyat da artıyor. 7. basamak, hasarsız sürücülerin olduğu grup ve düşük prim ödüyorlar. 1-2-3’üncü basamak ise sürekli hasar yapan, riskli grup ve haliyle yüksek prim ödüyorlar.
Araç alacaklar dikkat: Gelelim, yapılan değişikliğe. Trafik sigortasına göre; araç sahipleri, aracını satıp yeni bir araç aldığında, yeni araca ilişkin bilgileri trafik sigortasını yaptırdığı şirkete bildirmek zorunda. Bu durumda araç sahibinin geçmişten gelen hasarsızlık indirim hakkı aynı türdeki araçlar için devam ediyor.